Başı demir korkuluklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Selçuk AKBAŞ/ MİLAS (Muğla),(DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, bir evin bahçe kapısındaki demir korkuluklara başı sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hayıtlı Mahallesi Manolya Sokak üzerindeki bir evin giriş kapısına köpeğin başının sıkıştığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, köpeğin başının sıkıştığı demir korkulukları kesti. Sıkıştığı yerden yara almadan çıkarılan köpek, daha sonra sahibine teslim edildi. Köpeğinin kurtarılmasından dolayı sevinç yaşayan sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Köpeğin kurtarılma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Milas Selçuk AKBAŞ
2021-05-06 08:04:52
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