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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık çalışanlarına yumurta ile teşekkür etti

İHA

Sağlık çalışanlarına yumurta ile teşekkür etti

Muğla’nın Milas ilçesinde ikamet eden bir vatandaş tarafından, pandemi döneminde yoğun bir çalışma temposuna giren sağlık çalışanlarına 2 bin adet yumurta hediye edildi
Milas’ın Pinararası Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Çetin ve ailesi pandemi döneminde yoğun bir çalışma performansı sergileyen Milas Devlet Hastanesi çalışanlarına 2 bin adet köy yumurtası hediye etti. Hastane yönetimi tarafından Milas Devlet Hastanesi’ne getirilen yumurtalar, isteyen sağlık çalışanlarına dağıtıldı.
Vatandaşın duyarlı davranışına sosyal medya hesabından teşekkür eden Başhekim Uzm. Dr. Tarık Çubukcuoğlu, “Pandemi döneminde sağlık çalışanlarının yanında oldukları ve en değerli hazinelerden olan 2 bin köy yumurtasını bizlerle paylaştığı için teşekkür ederim” dedi.

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