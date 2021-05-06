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Başkan Gürün, esnafa maddi yardım paketi açıkladı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, pandemi nedeniyle iş yerlerini kapatan ve faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan esnaflar için nakdi yardım yapacaklarını söyledi.

İHA

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, pandemi nedeniyle faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan esnaflar için destek paketi açıkladı. Maddi yardım sağlanacak esnafların belirlenmesi konusunda Muğla Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nden destek alınırken İl genelinde 7 bin 495 esnafa 3 Milyon 747 bin 500 TL yardım yapılması planlanıyor.

Başkan Gürün, esnafa maddi yardım paketi açıkladı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, pandemi nedeniyle iş yerlerini kapatan ve faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan esnaflar için nakdi yardım yapacaklarını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, pandemi nedeniyle faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan esnaflar için destek paketi açıkladı. Maddi yardım sağlanacak esnafların belirlenmesi konusunda Muğla Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nden destek alınırken İl genelinde 7 bin 495 esnafa 3 Milyon 747 bin 500 TL yardım yapılması planlanıyor.
Pandeminin neredeyse başından beri kapalı olan kahvehane, kıraathane, kantin, elektronik oyun salonları ve spor salonu işletmecileri bu destekten yaralanabilecek.
Bunun yanı sıra seyahat kısıtlaması getirilmesi ve eğitime ara verilmesi gibi tedbirler nedeniyle de yarı kapasiteli ile çalışmak zorunda kalan “s” plakalı servis araç sahipleri ve BB” plakalı özel toplu taşıma araç sahipleri de nakdi destekten yararlanabilecekler.
Başkan Gürün, “Esnafımızın Yanında Olmaya Devam Edeceğiz”
Pandeminin zorlu koşullarını aşmak, vatandaşların yanında olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bu süreçte maddi olarak en çok yıpranan kesimin esnaflar olduğunu ve bu nedenle Belediye bütçesine göre destek vereceklerini söyledi. Başkan Gürün, bu güne kadar pandeminin olumsuz koşullarını azaltmak için birçok uygulamaya imza attıklarını belirtirken, “Son olarak su paralarını erteleme, icra ve haciz işlemlerini durdurma, kira erteleme gibi uygulamalarla vatandaşlarımıza kolaylık sağlamaya çalıştık. Bunun yanı sıra gıda ve hijyen paketi dağıtımı, halk kart ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza nakit yardımı gibi projeleri de sürdürüyoruz. Şimdi de mali disiplinimiz ve bütçemiz doğrultusunda esnafımıza maddi destek sağlıyoruz. Özellikle esnaf odaları ile yürüttüğümüz bu çalışma doğrultusunda çorbada ufak bir tuzumuz olursa çok mutlu oluruz. Bu günleri birlikte aşarak yine sağlıklı günlerde buluşacağımıza inancım tam biz her zaman vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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