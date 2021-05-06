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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris Kaymakamı Aksoy, denetimlere katıldı

İHA

Marmaris Kaymakamı Aksoy, denetimlere katıldı

Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçelerine karayolu ile tek giriş yolu olan 21 kilometre mesafedeki Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'nda, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında denetimler devam ederken Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Jandarmaları ziyaret ederek, yol denetimlerine katıldı.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, İlçe jandarma Komutanı Binb. Murat Çam ile birlikle Çetibeli Jandarma kontrol noktasında denetimlere katıldı, vatandaşların belgelerini inceledi. Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası ve Karakol komutanı J.Ast.Kd. Bşçvş Cafer Çelik’ten kapanma sürecinden itibaren geçiş kontrol denetim bilgilerini de alan Aksoy askerler ile sohbet etti.

Marmaris ve Datça ilçelerinin karayolu ile tek geçiş noktası olan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktasında evrakları incelenen vatandaşlar "Denetimler çok faydalı, işi olmayan dışarı çıkmasın ‘’diye konuştular.

Jandarma ekiplerine iki tepsi Baklava getiren Kaymakam Aksoy, yaptığı açıklamada "Hepimizin bildiği gibi 29 Nisan da başlayıp 17 Mayıs sabahı sona erecek olan tam kapanma döneminde hiç şüphe yok ki alınan tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanması bu kapanma döneminden beklediğimiz sonuçların alınması yönünde çok önem taşıyor. Biz de bugün bu çerçevede yaptığımız çalışmaların bir parçası olarak Marmaris'te Çetibeli'nde İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çetibeli Jandarma karakoluna ziyarette bulunduk Jandarma arkadaşlarımız ile sohbet ettik ,denetimlere katıldık. Vatandaşların çoğunluğunun seyahat izin belgelerinin olması ve kurallara riayet etmesi çok memnun edici bir durum. Bu pandemi sürecinde başta sağlık çalışanları, emniyet güçleri ve duyarlı vatandaşlarımıza huzurunuzda teşekkürü borç bilirim. Marmaris halkı kurallara uydu vaka sayılarında ciddi bir düşüş yaşandı. Biraz daha duyarlı olalım hedefimiz olan sıfır vakaya erişelim. Vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını şimdiden kutluyorum ‘’ şeklinde açıklama yaptı.

Tam kapanma dönemi sürecinde 29 Nisan 6 Mayıs tarihleri arasında Çetibeli Jandarma Kontrol Noktasında 26 bin 833 araç kontrol edildi. 38 bin 882 şahıs, 16 bin 837 araç sorgulanırken, 3 aranan şahıs yakalandı, yoklama kaçağı 18 şahıs gerekli mercilere teslim edildi, aranan 3 araç çekici yardımı ile otoparka gönderildi. Ayrıca 37 vatandaşa sokağa çıkma yasağı idari yaptırım, maske takmayan 22 vatandaşa ise cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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