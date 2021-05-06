Vebitcoin şirketi çalışanı 5 şüpheli adliyede (2)

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

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SERBEST BIRAKILDILAR

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra yürütülen soruşturmada polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şirket çalışanı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Merkez Cavit AKGÜN

2021-05-06 23:16:24



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