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Fethiyespor yarı final kapısını araladı

DHA

Fethiyespor yarı final kapısını araladı


FETHİYE, (DHA)- Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonu 3'üncü sırada tamamlayıp Play-Off'a kaldıktan sonra çeyrek finalin ilk maçında Yomraspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fethiyespor, büyük avantaj yakaladı. Rakibini dış sahada Yakup'un golleriyle geçen Fethiye, evindeki rövanş öncesi yarı finale çok yaklaştı. Fethiyespor, İlçe Stadı'nda 10 Mayıs Pazartesi günü saat 20.30'da oynayacağı rövanşta her türlü galibiyet ve beraberlikte adını Play-Off'ta yarı finale yazdıracak. Fethiye, deplasmanda 2 gol attığı rakibine 1-0 yenilse dahi tur atlayan taraf olacak. Muğla temsilcisi yarı finale çıkarsa Belediye Kütahyaspor-İskenderun FK eşleşmesinin galibiyle final için karşılaşacak. İskenderun, normal sezonun son haftasında 2-1 yenip şampiyonluktan ettiği Kütahya'yı Play-Off'un ilk maçında da iç sahada 1-0 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2021-05-07 10:30:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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