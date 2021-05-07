Kızıldağ Mesire alanında çalışmalar sürüyor Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Kızıldağ Mesire Alanını ziyaret ederek devam eden çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Menteşe’nin günlük yaşamında önemli bir yeri olan Kızıldağ Mesire alanında belediye ekipleri tarafından geçtiğimiz aylarda başlayan yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kızıldağ Mesire alanına giderek çalışmaları inceleyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, seçim bildirgesinde yer alan vaatlerden birisini daha yerine getirdiklerini ifade ederek, “Doğayla iç içe, vatandaşımızın ailesiyle birlikte şehir gürültüsünden uzak kalarak dinlenebileceği, restorana, piknik alanlarına sahip ve güvenlikli bir doğal alanı halkımızın kullanımına sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çevre düzenlemesi yapılacak olan, içerisinde piknik alanları, çocuklar için oyun grupları bulunacak Mesire alanımızın içerisinde 24 saat güvenlik sağlayacağız. Mesire alanımız belediyemiz tarafından işletilecek. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz gibi Menteşemize doğal bir destinasyon alanı kazandıracağız” dedi.

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