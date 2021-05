Başkan Gürün ‘Anneler Günü’nü kutladı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, fedakarlığın, sonsuz ve karşılıksız sevginin anlamı annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

Bir annenin büyük bir özveri ve sevgisiyle yetiştirdiği evladının tüm dünyayı değiştirebileceğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, annelerin fedakarlıkları, karşılıksız sevgileri ve kocaman yürekleri ile evlatları için her zaman bir öğretmen, bir sırdaş olduğunu belirtti.

“Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Bir bebek dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren sevgisiyle her zaman onu saracak ve bir ömür sonsuz sevgiyle onu kucaklayacak, koruyacak annesine emanettir. Uykusuz gecelerde evladının yanı başında, onu emziren, hastalandığında baş ucundan ayrılmayan, sevgisiyle onu narin bir çiçek gibi büyüten hep annelerimizdir. Kendi ömründen alıp evladına veren, bebeklikten yetişkinliğe her zaman yanı başımızda bir nefestir annelerimiz. Haklarını hiçbir zaman ödeyeceğimiz annelerimiz karşılıksız sevgi, büyük fedakarlıkları ve ilk öğretmenimiz olarak sadece biz evlatlarını değil tüm toplumu yetiştirir. Bir anne bu yüzden tüm dünyayı değiştirebilir. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda cepheye sırtında çocuğu ile mermi taşıyan, gerektiğinde gözünü kırpmadan düşmanla çarpışan analarımız ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir evlat yetiştiren Zübeyde annemiz sayesinde böyle güzel bir ülkede huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşayabiliyoruz” dedi.

“Aramıza pandemi, tam kapanma, mesafeler girse de onlara bir telefon kadar yakınız”

Toplumun en küçük yapı taşı ailenin temeli ve bir arada tutanının anneler olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün sadece anneler gününde değil yılın her günü, her anı annelerin hatırlanması ve sevgiyle yanlarında olunması gerektiğini belirtti.

Başkan Gürün; “Mayısın ikinci hafta sonu Anneler Günü olarak kutlanıyor ve onlara çeşitli hediyeler alınıyor. Yılın her günü sadece hediye ile değil sevgi, saygı ve en önemlisi onların yanında olduğumuzu hissettirerek bizleri dünyaya getiren, fedakar annelerimizin yanında olmalıyız. Aramıza pandemi, tam kapanma, mesafeler girse de onlara bir telefon kadar yakınız. Yüreği bizleri için atan annelerimizin her zaman el üstünde tutmalı, ellerini öpemesek de hep yanında olduğumuzu hissettirmeliyiz. Bizlerden sevgi dışında hiç bir şey beklemeyen, bir demet çiçeğin, nasılsın anne demenin, hatırlanmanın onları mutlu edeceğini bilerek bu özel günde tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, ebediyete intikal etmiş annelerimizi de saygı ve özlemle anıyorum” dedi.

