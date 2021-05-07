Kısıtlamada denizde kullanamadığı jet skisini çayırda sürdü

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM'da, iş insanı Yiğitcan Meral (24), sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denizde kullanamadığı jet skisini evlerinin önündeki çayırda sürdü.

Bodrum'un Konakcık Mahallesi´nden oturan Yiğitcan Meral, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denizde kullanamadığı jet skisini, evlerinin önündeki çayırda sürdü. Bir buz fabrikasın sahibi olan Yiğitcan Meral'ın jet skisini karada başarılı şekilde kullanması dikkat çekti.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜN

2021-05-07 14:39:06



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