Seyahat izin belgesi olmayan yolcular denetimlere takıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin rutin yol denetiminde durdurdukları şehirlerarası otobüste 6 yolcunun seyahat izin belgesi olmadan seyahat ettiği, 9 yolcunun da biletsiz olduğu belirlendi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında arttırılan denetim çalışmaları kapsamında Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ve Trafik Tescil Şube Amirliği ekipleri genel yol denetimleri yaptığı sırada yeni Datça yolunda, Datça’dan hareket edip Ağrı’ya gidecek olan bir şehirlerarası yolcu otobüsünü durdurdu. Evrak ve yolcu denetimi yapan ekipler, 6 yolcunun seyahat izin belgesi almadığını, 9 yolcunun da biletsiz olduğunu tespit etti. Araç içinde seyahat izin belgesi olmayan 6 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden gerekli tutanak tutularak otobüsten valizleri ile indirildi. Şehirler arası otobüs seyahat acentesine de seyahat izin belgesi olmadan yolcu taşımaktan, biletsiz yolcu almaktan, terminaller ve duraklar harici yolcu indiripbindirmekten cezai işlemler uygulandı.

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