Marmaris’te 16 farklı noktada Pazaryeri kuruldu

Tüm ülkede olduğu gibi Marmaris’te de pazar yerleri kontrollü bir şekilde açıldı. İçişleri Bakanlığının semt pazarlarının, 'tam kapanma' sürecinde 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde açılmasına ilişkin genelgesi kapsamında Marmaris’te bugün pazarlar kuruldu. İlçe protokolü pazar esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlar ile görüştü. Alınan tedbirler kontrol edildi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 04.05.2021 tarih ve 7923 sayılı Genelgesi kapsamında 08.05.2021 tarihinde Marmaris merkez ve kırsal mahallelerinde toplam 16 noktada pazaryeri kuruldu. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris İlçe Emniyet Müdür V. Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutanı Kd.Binb.Murat Çam , Belediye Başkan yardımcıları Hakan Köksal ve İhsan Öztürk ile pazaryerlerinde alınan tedbirleri bizzat kontrol ederek, pazar esnafınıı ziyaret ettiler.

Marmaris Belediyesi, pazar yerlerinde giriş ve çıkışları kontrol altına almak için açık semt pazarlarının etrafını bariyerlerle çevirdi. Kapalı pazar yerlerinde ise giriş ve çıkışlar tek noktaya indirildi. Günün erken saatinde tezgahını kurmak için pazar yerlerine gelen esnafın ise sosyal mesafe kurallarına uygun olacak şekilde tezgahlarını kurmaları sağlandı.

Sadece yaş sebze, meyve ve fide satışına izin verilen pazarlarda tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından saat 10.00 itibariyle başladı. Zabıta ekipleri, girişlerde vatandaşları, HES kodu kontrolünün ardından pazar yerine alırken sık sık yapılan anonslarla da sosyal mesafe, maske kurallarına uyulması için uyarılarda bulundu.

Pazaryerine gelen vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını kurallara uyarak alışveriş yapmanın kendilerini de güvende hissettirdiğini belirttiler.

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