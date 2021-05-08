Çöpleri dans ederek toplayan temizlik işçisi süpürgesiyle şov yaptı

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Bodrum’da çöpleri toplarken süpürgesi ile yaptığı dansla sosyal medyada tıklanma rekoru kıran belediye işçisi büyük beğeni topladı.

Bodrum’da dans ederek sokakları süpüren Belediye işçisi vatandaşların büyük beğenisini topladı. Bir vatandaşın belediye işçisinin dans ettiği anları sosyal medyaya yüklediği görüntüler beğeni ve tıklanma rekoru kırdı. Kısa sürede fenomen haline gelen temizlik işçisi, çöpleri konteynıra dans ederek boşaltırken süpürgesiyle şov yapmayı da ihmal etmedi.

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