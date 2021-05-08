Datça açıklarında, 4 büyüklüğünde deprem

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Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 14.41'de, Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça'nın 32,45 kilometre açığındaki depremin derinliği, 7,06 kilometre olarak belirlendi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça

2021-05-08 15:12:05



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