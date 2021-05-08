Domuzların şehre inmemesi için yiyecek bırakıldı



Kadir ÖZEN/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın gözde turistik ilçesi Bodrum´da domuzların yaban hayatından ayrılmaması için geçiş yerlerine yiyecek ve suluklar bırakıldı.

İlçede artan sıcaklar ve tam kapanmadan dolayı yaban hayatı ve sokak hayvanları için harekete geçildi. Bodrum Belediyesi'nce hazırlanan suluklar, ilçenin farklı noktalarında ormanlık alanlara yerleştirildi. Sıcak havayla özellikle şehir merkezine inen yaban domuzlarının geçiş güzergahlarına ise yem ve halden toplanan sebze meyve artıkları konuldu. Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma Birimi tarafından yürütülen çalışmaların sivil toplum kuruluşu ve gönüllülerin de desteğiyle yaz boyunca süreceği kaydedildi. Mahalleleri gezen ekipler ayrıca, sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelerde mama bıraktı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Kadir ÖZEN

2021-05-08 15:35:21



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