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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enerji içecekleri ve çikolatalara el konuldu

İHA

Enerji içecekleri ve çikolatalara el konuldu

Muğla’nın Milas ilçesinde yapılan gıda denetiminde bin 20 adet enerji içeceği ve 120 kalıp çikolataya el konuldu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Milas Grup Amirliği Ekipleri ile Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Şubesi Gıda Kontrol görevlileri tarafından MilasSöke Karayolu'nda araçlarda denetim yapıldı. Edinilen bilgiye göre, denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçda yapılan aramada sadece ilaç sanayisinde etken madde olarak kullanılan sildenefil maddesi bulundu. Ayrıca araçta bulunan bin 20 adet enerji içeceği ve 120 kalıp çikolataya incelenmek üzere el konulurken, araç içinde bulunan şahıslar hakkında da işlem başlatıldı.

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