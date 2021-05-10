Tam kapanmada hizmet vatandaşın ayağına gidiyor Menteşe Belediyesi hizmetlerini tam kapanma sürecinde evlerinden çıkamayan vatandaşların ayağına götürüyor.

Covid19 salgını nedeniyle tam kapanma sürecinde Menteşe Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğüne başvuran ve işlemleri tamamlanarak imza sürecine gelen vatandaşların belgeleri belediye ekipleri tarafından evlerine kadar götürülerek, belgelerin imzalanması sağlanıyor.

Tam kapanma sürecinde vatandaşların her türlü istek ve ihtiyaçlarına cevap veren Menteşe Belediyesi hizmetlerin aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Menteşe Belediyesi ekipleri daha önce Yapı Kontrol Müdürlüğüne başvuran ve tam kapanmada evlerinden çıkamayan Reşat Boru ve Güneş Peter Illing çiftinin evlerine kadar, gerekli imzaları atmaları sağlandı. Verilen hizmet için belediye ekiplerine ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’e teşekkür eden Reşat Boru, “Dışarı çıkamadığımız tam kapanma sürecinde gerekli imza için kapımıza kadar gelen belediye ekiplerine ve bu hizmeti sağladığı için Başkanımız Bahattin Gümüş’e teşekkür ediyorum.” dedi.

Güneş Illing ise “Belediyemizin evde bakım gibi pek çok hizmeti olduğunu biliyordum ancak bu kadarını da beklemiyordum. Tam kapanma sürecinde bu hassasiyeti gösteren Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’e ve belediye personeline teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.