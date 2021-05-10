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Muğla’da tütün fideleri toprakla buluşuyor Covid-19 pandemi sürecinde üreticilerin kapsam dışı bırakılması ile dikiminden satımına kadar yaklaşık 10 aylık zorlu bir sürecin yaşandığı tütünde fideler toprakla buluşmaya başladı

İHA

Muğla’da tütün fideleri toprakla buluşuyor Covid-19 pandemi sürecinde üreticilerin kapsam dışı bırakılması ile dikiminden satımına kadar yaklaşık 10 aylık zorlu bir sürecin yaşandığı tütünde fideler toprakla buluşmaya başladı

Covid19 salgın sürecinde üreten çiftçilerin kısıtlamadan muaf tutulması ile tarlalarda hummalı üretim çalışmaları sürüyor. Geçmiş yıllarda Türkiye’nin önemli tütün üretim merkezlerinden Menteşe ilçesinde tütün fideleri toprak ile buluşmaya başladı.
Her geçen yıl tütün ekim alanları genişlerken, boş olan araziler tekrar tütün ekimi yapılarak çiftçiler tarafından değerlendiriliyor. Şubat ayında tohumların ekimi ile başlayan tütün süreci yaklaşık bir yıl sürüyor. Şubat’ta tohumların toprakla buluşması ile başlayan süreçte Nisan ayında fideler toprakla buluşuyor. Haziran ayı sonu Temmuz başlarında kırımı başlarken, 5 defa kırım yapılıyor. Kırım sonrası tütün balyalama işlemi sonrası satışa hazır hale geliyor.

“Tütüncülük zahmetli iş”
30 yıldır tütün dikimi yaptığını belirten Muğlalı çiftçi Nuri Şahan, “Şubat’ta fideler ekiliyor, Nisan ayının 10’unda dikim başlıyor tarlaya. Dikim bir buçuk iki ay devam ediyor. Dikim bittikten sonra tütünün çapası başlıyor. Çapa bitti mi kırım başlıyor. Tütün 5 sefer kırılır. Tohum ekiminden kırımına kadar 66,5 ay sürüyor. İki ay da tütünün basması sürüyor. Tütüncülük zahmetli bir iş. Gübresi var, ilacı var, işçi parası var, kirası ve mazot ücreti var. Zahmeti çok, belki de çiftçilikte en zahmetlisi tütüncülüktür” dedi.

“Tarım Bakanımıza teşekkür ediyoruz”
Covid19 salgın sürecinde çiftçinin üretime devam ettiğini belirten Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, üreten çiftçileri ziyaret ederek çalışanlara maske dağıtımı yapıyor. Aynı zamanda Muğla İl Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı olan Menteşe Ziraat Odası Başkanı Baştuğ, “Malum bir salgın döneminden geçiyoruz. Ama Tarım Bakanımız Türk çiftçisini kısıtlamadan muaf tutarak üretimin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Kendisine tüm üreten çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum. Çiftçimiz şu anda tarlada. Çiftçi olmazsa zaten hayat biter. Çiftçi tütünü ekiyor, ekonomiye katkı sağlıyor. Ama keşke devletimizden de bir destek alabilseydi. Şimdi tütün üreticisi firmalar bağlı kaldı. Firma ne verirse o fiyattan alıyor. Keşke devletimiz tütün çiftçimize de destek verseydi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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