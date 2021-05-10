Fethiyespor - Yomra Spor: 0-1

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FETHİYE, (DHA) -

STAT: İlçe

HAKEMLER: Onur Özütoprak (xx), Deniz Turgut (xx), Gökhan Barcın (xx)

FETHİYESPOR: Serkan (x) Tahir (x), Sabri (x), Hayrullah (x), Sacit (x), Berkay (xx), Fatih (xx), Cemal (x) (Dk. 35 Mert x), Anıl Arıcıoğlu (x) (Dk. 89 Hakan Yakup), Ali Han (x) (Dk. 64 Serhat x), Yakup (x)

YOMRA SPOR: Onur (xxx) Samet (xx), Oğuzhan (xx), Muhammed Enes (x), Mehmet Can (xx), Ogün (xxx), Erhan (xx), Şenol (xx), Doğukan (xxx) (Dk. 85 Halil Emre), Mert Miraç (xx), Hayri Mert (x) (Dk. 74 Ahmet x)

GOL: Dk. 9 Doğukan (Yomraspor)

KIRMIZI KART: Dk. 53 Muhammed Enes (Yomra Spor)

SARI KARTLAR: Muhammed Enes, Ogün, Mert Miraç, Mehmet Can (Yomra Spor)

Misli.com 3´üncü Lig 2´nci Grup Play-Off çeyrek final rövanş maçında Fethiyespor, evinde Yomra Spor'a 1-0 yenilmesine rağmen ilk maçı deplasmanda 2-1 kazandığından dolayı tur atlayan taraf oldu. Trabzon temsilcisinin golünü 9´uncu dakikada Doğukan kaydetti. Konuk ekipte Muhammed Enes, 53´üncü dakikada 2'nci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Fethiyespor, yarı finalde İskenderun FK ile eşleşti. Lacivert-beyazlılar, İskenderun ekibiyle ilk maçını 15 Mayıs´ta deplasmanda, rövanşı ise 19 Mayıs´ta evinde oynayacak. DHA-Spor Türkiye-Muğla

2021-05-10 22:36:09



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