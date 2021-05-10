3. Lig Play-Off: Fethiyespor: 0 - Yomraspor: 1

Misli.com 3. Lig 2. Grup PlayOff Çeyrek final ikinci maçında Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Yomraspor’a 10 yenildi. Bu skorlar Fethiyespor yarı finale yükseldi.
Stat: Fethiye Şehir
Hakemler: Onur Özütoprak xxx, Deniz Turgut xxx, Gökhan Barcın xxx
Fethiyespor: Serken xx, Sabri xx, Berkay xxx, Cemal xx (Mert dk. 34 xx) Yakup xx, Mehmet xx, Fatih xx,Alihan xx (Serhat dk. 63 x), Tahir xx, Hayrullah xx, Anıl Arıcoğlu xx (Hakan dk. 89 ?)
Yomraspor: Onur xx, Mehmetcan xxx, Erhan xx, Doğukan xx, (Dk. 85 Halil x), Şenol xxx, Muhammed xx, Hayri xx (Ahmet dk. 74 x), Oğuzhan xx, Samet xx, Miraç xx, Ogün xx
Gol: Doğukan (dk. 9) (Yomraspor)
Kırmızı Kart: Muhammed (dk. 53) (Yomraspor)
Sarı Kartlar: Ogün, Miraç, (Yomraspor)
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