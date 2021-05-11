Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, polis ekiplerinin 1 hafta içerisinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Muğla İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Mayıs tarihleri arasında il genelinde teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 131,38 gram esrar, 86 gram metamfetamin, 6 gram bonzai, 69 gram skunk, 67 eroin, 95 adet sentetik ecza, 2 hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında, 40 kişi hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Merkez Cavit AKGÜN

2021-05-11 01:26:08



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