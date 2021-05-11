Fethiyespor'da yarı final coşkusu



FETHİYE, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig Play-Off çeyrek finalinde deplasmanda 2-1 yendiği Yomraspor'a evinde 1-0 mağlup olmasına rağmen dış sahada attığı 2 golün avantajıyla yarı finale adını yazdıran Fethiyespor büyük mutluluk yaşadı. Yarı finalde İskenderun Futbol Kulübü ile eşleşen Ege ekibinde Teknik Direktör Enver Ataçocuğu zorlu bir eşleşmeyi kazasız atlattıklarını belirtti.

İskenderun FK'yı da eleyip finale kalacaklarına inandığını söyleyen Ataçocuğu, "Zorlu geçen normal sezonun ardından Play-Off müsabakalarına başladık. Yomraspor maçları da seviye olarak çok zorluydu. Çok şükür çeyrek finali geçtik. İskenderun FK son haftaların formda takımı. Tek hedefimiz İskenderun müsabakalarını da kazasız atlatıp adımızı finale yazdırmak" dedi. Fethiyespor ilk maçı 15 Mayıs'ta evinde, rövanşı ise 19 Mayıs'ta İskenderun'da oynayacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2021-05-11 12:17:22



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