Korona virüs sonrası muayenede 'bir şeyin yok' denilerek gönderilen hastanın akciğerlerinde tahrip ve emboli riski saptandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüs sonrası muayenede 'bir şeyin yok' denilerek gönderilen hastanın akciğerlerinde tahrip ve emboli riski saptandı

İHA

Korona virüs sonrası muayenede 'bir şeyin yok' denilerek gönderilen hastanın akciğerlerinde tahrip ve emboli riski saptandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan özel bir hastaneye korona virüs sonrası kontrole giden iş adamı İsmail Sarıcan doktordan gördüğü muamele karşısında şok oldu. Gittiği özel hastanede 'bir şeyin yok' denilerek gönderilen hastanın akciğerlerinde tahrip ve emboli riski saptandı. Hukuki sürece hazırlanan Sarıcan, doktor ve sorumlulardan şikayetçi olacağını açıkladı.
Bursa’da covid19'a yakalanan işadamı İsmail Sarıcan, 10 günlük karantina sürecini atlattıktan sonra Bodrum’daki yazlığına eşinin ve çocuğunun yanına geldi. Bir müddet sonra Bodrum’da bulunan özel bir hastaneden covid19 salgınının vücudunda bıraktığı tahribatı öğrenmek ve tedavi olmak için göğüs hastalıklarından randevu aldı. Göğüs hastalıkları bölümünden randevu alan Sarıcan, hasta asistanı tarafından dahiliye uzmanına yönlendirildi. Göğüs hastalıklarından randevu aldığını belirten Sarıcan, uzman doktorun covid19 riskinden dolayı kendisini muayene edemeyeceğini ve dahiliye uzmanı tarafından muayene edileceği cevabını aldı. Dahiliye uzmanı doktoruna giden Sarıcan, buradan da 'bir şeyiniz yok' cevabı alarak covid19 testi yaptırıp evine gitti.

'Bir şeyin yok' denilen hastanın ciğerlerinde emboli riski çıktı
Daha sonra Bodrum'daki başka bir özel hastaneye giden Sarıcan’ın ciğerlerinin tahrip olduğu ve emboli atma riskinin bulunduğu ortaya çıktı. Kısa sürede tedavisine başlanan Sarıcan, hastaneyi dava etmek için hukuki sürece başvurmaya hazırlandı.

"Akciğerlerimde hasar çıktı"
Hastanede gördüğü muameleyi anlatan İsmail Sarıcan, “Covid19 salgını geçirdim. Karantinam bittikten sonra Bodrum’a ailemin yanına geldim. Bu süreçte de Bodrum’da özel bir hastaneden randevu alıp göğüs hastalıklarıyla ilgili tetkiklerimi yaptırmak istedim, karantina bitiminde. Göğüs hastalıkları doktoru H.E.’den randevu aldım. Hastaneye gittiğimde uzun bir süre bekletildim. Daha sonra bir bayan gelerek, 'Doktor bey size bakamayacak, dahiliye bölümünden bir doktor bakacak' dendi. Ben göğüs hastalıklarından randevu aldım bana neden dahiliye bakıyor dediğimde ise 'pandemi nedeniyle bu şekilde çalışıyoruz' cevabını aldım. Başka bir doktor gelerek yanıma 'sizi muayene etmeye gerek yok siz gidebilirsiniz' dediler ve beni muayene etmekten imtina ettiler. Benim testim negatif idi. Hastaneye gittiğim gün tekrar test yaptırdım, o da negatif çıktı. Oradan çıkıp Bodrum’da başka bir özel hastaneye gittim. Bu hastalığın akciğerleri sarması sebebiyle bu süreçte insanlar 12 günde hayatını kaybediyor. Riskli günler geçirdim, yaptırdığım tetkikler sonucunda ciğerlerimde emboli riskinin çok yüksek olduğu ve akciğerlerimde hasarın devam ettiği gözlemlenip, tedavime başlandı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fethiyespor'da yarı final coşkusu
YEREL HABERLER Fethiyespor'da yarı final coşkusu
Menteşe’deki camilerde bayram temizliği Ramazan Bayramı öncesi Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından camilerde temizlik çalışması yapıldı.
YEREL HABERLER Menteşe’deki camilerde bayram temizliği Ramazan ...
Başkan Gürün’den Engelliler Haftası mesajı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.
YEREL HABERLER Başkan Gürün’den Engelliler Haftası mesajı Muğla ...
Fethiye potada kahroldu
YEREL HABERLER Fethiye potada kahroldu
Palamutbükü’nde içme suyu hatları yenileniyor Muğla’nın Datça ilçesi Yaka Mahallesi Palamutbükü mevkii içme suyu yenileme çalışmalarına başladı.
YEREL HABERLER Palamutbükü’nde içme suyu hatları ...
Tam kapanmada Menteşe’yi güzelleştiriyorlar Menteşe Belediyesi tam kapanma sürecinde hizmet alanında yer alan park, bahçe, yeşil alan ve kamu binalarının bahçelerinde bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.
YEREL HABERLER Tam kapanmada Menteşe’yi güzelleştiriyorlar Menteşe ...
Bodrum otelleri yeni sezona hazır
YEREL HABERLER Bodrum otelleri yeni sezona hazır
Dominik sahillerinden çıktı, Bardakçı koyuna indi
YEREL HABERLER Dominik sahillerinden çıktı, Bardakçı koyuna indi
Röntgen çekilince ortaya çıktı, görenler şok oldu
YEREL HABERLER Röntgen çekilince ortaya çıktı, görenler şok oldu
Engelliler Haftası'nda kahreden ölüm
YEREL HABERLER Engelliler Haftası'nda kahreden ölüm
Kan vermeye gelen Tuncay Şanlı herkesi kan bağışına davet etti
YEREL HABERLER Kan vermeye gelen Tuncay Şanlı herkesi kan bağışına ...
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
Yasak aşk yaşadığı ileri sürülen ikili, ağaca asılı halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yasak aşk yaşadığı ileri sürülen ikili, ağaca asılı ...
3. Lig Play-Off: Fethiyespor: 0 - Yomraspor: 1
YEREL HABERLER 3. Lig Play-Off: Fethiyespor: 0 - Yomraspor: 1
Fethiyespor - Yomra Spor: 0-1
YEREL HABERLER Fethiyespor - Yomra Spor: 0-1
Kısıtlamada kumar oynayan 16 kişiye 77 bin TL ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamada kumar oynayan 16 kişiye 77 bin TL ceza
Uydudan izlenen caretta caretta iki yılda 10 bin kilometre yol aldı
YEREL HABERLER Uydudan izlenen caretta caretta iki yılda 10 bin ...
Başkan Oktay, işçileri unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Oktay, işçileri unutmadı
Muğla’da tütün fideleri toprakla buluşuyor Covid-19 pandemi sürecinde üreticilerin kapsam dışı bırakılması ile dikiminden satımına kadar yaklaşık 10 aylık zorlu bir sürecin yaşandığı tütünde fideler toprakla buluşmaya başladı
YEREL HABERLER Muğla’da tütün fideleri toprakla buluşuyor Covid-19 ...
Bodrum yollarında çalışmalar aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Bodrum yollarında çalışmalar aralıksız devam ediyor
Döktükleri gibi topladılar Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilip kaçak moloz dökenler yakalandı
YEREL HABERLER Döktükleri gibi topladılar Sokağa çıkma kısıtlamasını ...
Narkotik operasyonları hız kesmiyor
YEREL HABERLER Narkotik operasyonları hız kesmiyor
Tam kapanmada hizmet vatandaşın ayağına gidiyor Menteşe Belediyesi hizmetlerini tam kapanma sürecinde evlerinden çıkamayan vatandaşların ayağına götürüyor.
YEREL HABERLER Tam kapanmada hizmet vatandaşın ayağına ...
Başkan Gürün Ramazan Bayramı’nı Kutladı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Ramazan Bayramı’nı kutlayan bir mesaj yayımladı.
YEREL HABERLER Başkan Gürün Ramazan Bayramı’nı Kutladı Muğla ...