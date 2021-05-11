Korona virüs sonrası muayenede 'bir şeyin yok' denilerek gönderilen hastanın akciğerlerinde tahrip ve emboli riski saptandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan özel bir hastaneye korona virüs sonrası kontrole giden iş adamı İsmail Sarıcan doktordan gördüğü muamele karşısında şok oldu. Gittiği özel hastanede 'bir şeyin yok' denilerek gönderilen hastanın akciğerlerinde tahrip ve emboli riski saptandı. Hukuki sürece hazırlanan Sarıcan, doktor ve sorumlulardan şikayetçi olacağını açıkladı.

Bursa’da covid19'a yakalanan işadamı İsmail Sarıcan, 10 günlük karantina sürecini atlattıktan sonra Bodrum’daki yazlığına eşinin ve çocuğunun yanına geldi. Bir müddet sonra Bodrum’da bulunan özel bir hastaneden covid19 salgınının vücudunda bıraktığı tahribatı öğrenmek ve tedavi olmak için göğüs hastalıklarından randevu aldı. Göğüs hastalıkları bölümünden randevu alan Sarıcan, hasta asistanı tarafından dahiliye uzmanına yönlendirildi. Göğüs hastalıklarından randevu aldığını belirten Sarıcan, uzman doktorun covid19 riskinden dolayı kendisini muayene edemeyeceğini ve dahiliye uzmanı tarafından muayene edileceği cevabını aldı. Dahiliye uzmanı doktoruna giden Sarıcan, buradan da 'bir şeyiniz yok' cevabı alarak covid19 testi yaptırıp evine gitti.



'Bir şeyin yok' denilen hastanın ciğerlerinde emboli riski çıktı

Daha sonra Bodrum'daki başka bir özel hastaneye giden Sarıcan’ın ciğerlerinin tahrip olduğu ve emboli atma riskinin bulunduğu ortaya çıktı. Kısa sürede tedavisine başlanan Sarıcan, hastaneyi dava etmek için hukuki sürece başvurmaya hazırlandı.



"Akciğerlerimde hasar çıktı"

Hastanede gördüğü muameleyi anlatan İsmail Sarıcan, “Covid19 salgını geçirdim. Karantinam bittikten sonra Bodrum’a ailemin yanına geldim. Bu süreçte de Bodrum’da özel bir hastaneden randevu alıp göğüs hastalıklarıyla ilgili tetkiklerimi yaptırmak istedim, karantina bitiminde. Göğüs hastalıkları doktoru H.E.’den randevu aldım. Hastaneye gittiğimde uzun bir süre bekletildim. Daha sonra bir bayan gelerek, 'Doktor bey size bakamayacak, dahiliye bölümünden bir doktor bakacak' dendi. Ben göğüs hastalıklarından randevu aldım bana neden dahiliye bakıyor dediğimde ise 'pandemi nedeniyle bu şekilde çalışıyoruz' cevabını aldım. Başka bir doktor gelerek yanıma 'sizi muayene etmeye gerek yok siz gidebilirsiniz' dediler ve beni muayene etmekten imtina ettiler. Benim testim negatif idi. Hastaneye gittiğim gün tekrar test yaptırdım, o da negatif çıktı. Oradan çıkıp Bodrum’da başka bir özel hastaneye gittim. Bu hastalığın akciğerleri sarması sebebiyle bu süreçte insanlar 12 günde hayatını kaybediyor. Riskli günler geçirdim, yaptırdığım tetkikler sonucunda ciğerlerimde emboli riskinin çok yüksek olduğu ve akciğerlerimde hasarın devam ettiği gözlemlenip, tedavime başlandı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.