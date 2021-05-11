Heyecanlandıran kazıdan çıkanlar sergilenmeye başlandı

Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahitten çıkarılan eserler Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesinde sergilenmeye başlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Yokuşbaşı Mahallesi'nde bir inşaat kazısından lahit mezar ortaya çıktı. İnşaatı hemen durduran Bodrum Müze Müdürlüğü, kurtarma kazıları yapmaya başladı. 2 bin 400 yıldır gün yüzüne çıkmamış lahit bir mezar bulunduğu bilgisini alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u da heyecanlandırdı. Kurtarma kazılarının ardından mezarın kapağının açılmasını bizzat gelerek heyecanlı gözlerle izleyen Ersoy, içinden çıkanları ise teker teker inceledi. Hızlı bir şekilde restorasyonunu yapıp müzeye kazandırılmasını isteyen Bakan Ersoy mezardan çıkan tüm değerli eşyaları ise sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı. Yaklaşık 1 aydır temizlenen değerli eşyalar ve takılar dün ilk kez görücüye çıktı. Tarihi eserler Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesinde sergilenmeye başlandı.

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