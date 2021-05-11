Ormanlık alanda asılı bulunan ikili toprağa verildi; vasiyet yerine getirilmedi



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, ormanlık alanda ağaca yan yana asılı vaziyette cesedi bulunan Songül O. (37) ve ipinin kopması sonucu ağacın dibinde bulunan Sedat K. (45), toprağa verildi. Sedat K.'nın Muğla'da berber olarak çalışan ağabeyi Sedayi K.'ya, Songül O. ile birlikte yan yana gömülme vasiyeti ise yerine getirilmedi.

Göcek Mahallesinde dün saat 17.00 sıralarında bir baz istasyonunda çalışan B.Ö., ormanlık alanda bulunan su deposu mevkiinde ağaca asılı halde 2 ceset gördü, ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ağaçta asılı halde bulunan Songül O. ve ipinin kopması sonucu ağacın dibinde bulunan Sedat K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin alanda yaptığı araştırmada, olay yerine 100 metre uzaklıkta motosiklet ve kask bulundu. Ekiplerin incelemesinin ardından Songül O. ve Sedat K.'nın cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 6 Mayıs Perşembe günü öğleden sonra Songül O. ve Sedat K.'nın ortadan kaybolduğu ve haber alınamadığını öğrenildi.

AĞABEYİNE VASİYET ETTİ: YAN YANA GÖMÜN

Öte yandan, Sedat K.'nın Muğla'da berber olarak çalışan ağabeyi Sedayi K.'yı arayarak, Songül O. ile birlikte yan yana gömülmesini vasiyet ettiği öğrenildi. Evli ve 2'şer çocuk sahibi olan ikilinin, uzaktan akraba oldukları, yasak aşk yaşadıkları ileri sürüldü. Jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürerken, yapılan ilk incelemede ikilinin intihar ettiği belirlendi.

AĞABEYİNE SÖYLEDİĞİ VASİYETİ YERİNE GETİRİLMEDİ

Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsinin ardından Songül O. ve Sedat K.'nın yakınları tarafından morgdan alınan cenazeleri, bugün Fethiye İlçesi İnlice Mahalle Camisi'ne getirildi. Burada kılınan öğle namazının ardından Songül O.'nun cenazesi İnlice Mezarlığı'na, Sedat K.'nın cenazesi ise Kertmeç Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan jandarma ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN

2021-05-11 18:59:19



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