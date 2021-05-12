Devasa kelebek şaşkına çevirdi

Muğla'da Birgi ve Merve Demirezen çiftinin evine giren devasa kelebek evli çifti şaşkına çevirdi. Kelebeğin büyüklüğünü hayretle izleyen çift, internette araştırma yaptıklarında kelebeğin, dünyanın en güzel kelebek türlerinden biri olarak kabul edilen 'tavus kelebeği' (Nymphalis io) olduğunu fark etti.

Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesi Akyol mevkiinde yaşayan Birgi ve Merve Demirezen çiftinin evine diğer kelebeklerden farklı çok büyük bir kelebek girdi. Evde dolaşan kelebek ardından Birgi Demirezen'in koluna kondu. Merve Demirezen ise hemen kelebeğin fotoğrafını çekti. Kelebeğin büyüklüğünü hayretle izleyen çift internette araştırma yaptıklarında kelebeğin, dünyanın en güzel kelebek türlerinden biri olarak kabul edilen 'tavus kelebeği' (Nymphalis io) olduğunu fark etti. Demirezen çifti kelebeği fotoğraflamayı ihmal etmedi.

Tavus Kelebeği ile ilgili genel bilgi

Kanat genişliği yaklaşık olarak 5055 mm olan kelebeğin kanat üstü paslı kırmızı renkte olup ve kanat uçlarında siyah, mavi ve sarı renklerden oluşan bir göz lekesi vardır. Kanat üstünde bulunan bu göz lekelerini, avcılara karşı caydırıcı güç olarak kullanılır. Kanat altı koyu kahverengi veya siyah renktedir. Dişiler erkeklerden biraz daha büyüktür. Tırtıllar siyah renkte olup gövde üzerinde parlak siyah renkte kıllar vardır. Pupalar sarımsı yeşil veya koyu gri renktedir.

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