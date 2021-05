Ünlü gazetenin tatil listesinde Türkiye’den de bir otel yerini aldı

Geçen yıl açılan Bodrum Loft’un, İngiltere’nin önde gelen gazetesi The Telegraph tarafından ‘Avrupa’nın En Yeni 25 Oteli’ arasında gösterildiği açıklandı.



Türkiye’nin tatil cenneti Bodrum’da Göltürkbükü ile Torba arasındaki Cennet Koyu’na komşu bölgede yer alan ve açıldığı geçen yıldan bu yana Bodrum’un önemli otelleri arasında yer alan Bodrum Loft, Avrupa’nın en yeni 25 oteli arasındaki yerini aldı. İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Telegraph’ın ‘Avrupa’nın En Yeni 25 Oteli’ listesinde İtalya, İspanya, Fransa otelleri başı çekerken, Türkiye’den ise Bodrum Loft’un yer aldığı belirtildi.



Gazetenin yazısında, “Yamaç üzerinde geleneksel bir Ege balıkçı köyü gibi konumlandırılmış Bodrum Loft’da dış mekân yaşam alanları deniz meltemlerinin içeri girmesine izin veriyor. Öte yandan binaların yapım malzemesi manzarayla uyumlu bir şekilde rüstik bir incelikle kullanılmış. Tamamı villalardan oluşan Bodrum Loft bu Mayıs Türkiye kıyısından önemli bir sıçrama yapacak” denildi.



2021 sezonu mayıs ayında açılıyor

Akfen İnşaat tarafından yapılan, Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından projelendirilen ve Akfen Turizm tarafından işletilen Bodrum Loft’da 2021 yılı yaz sezonunun Mayıs ayı ile birlikte açılacağı belirtilirken, otelin yeni sezonda tatilcileri yeni sürprizlerle ağırlayacağı aktarıldı.



Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs önlemleri nedeniyle tüm çalışanları aşılanan ve maske mesafe ve temizlik standartları üst seviyede belirlenen otelde, sosyal izolasyona imkân veren bağımsız ve mutfakları da içerisinde yer alan otel villaları, kısa ve sezonluk kiralama seçenekleri ile sunulduğu bildirildi.



Otel, konuklarını 3 farklı restoranda ağırlayacak

Verilen bilgiye göre, Şef Yılmaz Öztürk’ün Ege ve Akdeniz mutfağında yerel tatları doğal ürünlerle buluşturduğu ve geçen yıl büyük ilgi gören Loftelia Restaurant’da atıştırmalık ve paylaşımlı başlangıçlara, açık ateş ve taş fırından et, makarna ve tatlı lezzetleri eşlik edecek. İstanbul’un ünlü restoranları Papermoon ile Sunset de bu yaz müdavimlerini otelde ağırlarken, Vakko Patisserie ise konukların tatillerine tat katacak.

