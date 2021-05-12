Menteşe Belediyesi’nden “Ata’ya Saygı” Online satranç turnuvası

Menteşe Belediyesi ve Muğla Atatürkçü Düşünce Derneğinin ortaklaşa düzenlediği “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Ata’ya Saygı Satranç Turnuvası” bu yıl internet üzerinden canlı olarak düzenlenecek.

Turnuvanın kayıtları https://lichess.org/tournament/zaQxHvk9 adresinden yapılacak olup, turnuva youtube.com/c/KutsoyGokceMBBGSK adresinden canlı olarak yayınlanacak.

Turnuvada ilk 3’e giren sporculara Nutuk, Atatürk tişörtü ve Kupa, ilk 20’ye giren sporculara madalya ve Atatürk tişörtü, 100. 200. 300. 400. ve 500. Katılımcıya ise teşvik ödülleri verilecek.

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