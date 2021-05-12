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Pandemi döneminde Muğla’dan 410 milyon dolarlık balık ihracatı Türkiye’de balık ihracatında ilk sırada yer alan Muğla’da pandemi döneminde üretim artarak 2020 yılında dünyanın 67 ülkesine 410 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti

İHA

Pandemi döneminde Muğla’dan 410 milyon dolarlık balık ihracatı Türkiye’de balık ihracatında ilk sırada yer alan Muğla’da pandemi döneminde üretim artarak 2020 yılında dünyanın 67 ülkesine 410 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti

Dünyayı etkisi altına alan ve gelişmiş ülkeler dahil büyük bir ekonomik krize neden olan Covid19 salgınında Muğla’dan dünyanın 67 ülkesine 410 milyon dolarlık balık ihracatı gerçekleşti.
Balık üretiminde Türkiye’de ilk sırada yer alan bin 479 kilometre kıyı uzunluğuna sahip Muğla’da salgın döneminde üretim aksamadan devam ediyor. Tarımsal faaliyetlerin salgının başladığı Mart 2020 tarihinden itibaren hiç aksamadan devam ettiği Muğla’da bitkisel ve hayvansal üretimde rekor derecede üretim gerçekleşti. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, 2020'de Türkiye’nin bitkisel üretiminin Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 126 milyon tona ulaştığını açıkladı. Saylak, pandemiye rağmen 2020 yılında 128 bin ton balık üretimi gerçekleşirken, Muğla’nın sadece balıkçılık sektöründe 2019 yılında 374 milyon dolar olan ihracatının 410 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Muğla’nın bin 479 kilometrelik kıyı şeridinin balıkçılıkta önemli bir geçim kaynağı olduğunu söyleyen Saylak, Muğla’nın deniz kültür balıkçılığında yıllık 128 bin ton üretim ile Türkiye’de 1’inci olduğunu ve ülke üretiminin yüzde 65’ini karşıladığını, bunun yanında 21 bin ton alabalık üretimi ile yine ülke üretiminde birinci sırada yer aldığını açıkladı.

2020 yılı su ürünleri ihracatı 410 milyon dolar
Su ürünleri ihracatında Muğla’nın önemli bir yere sahip olduğunu açıklayan Tarım ve Orman İl Müdürü Saylak, 2020 yılı su ürünleri ihracat miktarının geçen yıla oranla yüzde 10 artarak 410 milyon dolar olarak kayıtlara geçtiğini söyledi. Pandemi döneminde üreten ve yetiştiren üreticilere teşekkür eden Saylak, “Tüm dünyada Covid19 pandemisi başladığında market rafları boşaldı. O koskoca büyük ülkeler gıda yetiştiremedi yurttaşlarına vatandaşlarına. Pandemi başladığı günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ‘Ekilecek bir karış alan bırakılmayacak’ ve Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin talimatları ile tarım teşkilatları olarak biz 7 gün 24 saat sahadaydık. Amacımız üreticimizin yanında olacağız, vatandaşlarımızın güvenilir gıda arzı konusunda, gıda tedariki konusunda bir sıkıntıya uğramadan ihtiyaçlarının karşılanması için ki Allah bin kere razı olsun üreticilerimizden ve yetiştiricilerimizden ara vermeden zorlu koşullarda üretime devam ettiler. Öyle bir rakam ki Cumhuriyet tarihinde 2020 yılında tarımsal bitki üretimi 126 milyon ton üretim ile rekor kırmıştır. Yine 2020 yılında Muğlalı su ürünleri yetiştiricilerimiz 2019 yılında yapmış oldukları 374 milyon dolarlık ihracatı, 2020 yılında pandemiye rağmen 410 milyon dolara çıkararak Muğla’mızda büyük bir başarı örneği göstermişlerdir. Buradan sahada, tarlada, balık havuzunda, ahırda büyük bir özveri ile üretime devam eden tüm çiftçilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ellerinden öpüyorum, Allah bin kere razı olsun” dedi.

Muğla çam balında dünya lideri
Muğla’nın tarımsal üretimde Türkiye’de çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Saylak, “Muğla her ne kadar bir turizm kenti olarak bilinse de aynı zamanda bir tarım kentidir. Muğla, balıkçılık sektörü, çam balı, börülce ve barbunya üretiminde Türkiye birincisi. Dünyada çam balı üretiminde Türkiye lider ülke. Dünyada üretilen çam balının yüzde 92’si ülkemizde, ülkemizde üretilen çam balının yüzde 75’i Muğla’dan sağlanmaktadır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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