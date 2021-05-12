Bayramda Muğla’da hava güneşli Ramazan Bayramı tatilinde Muğla’da hava 25-28 derece arasında seyredecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından üç günlük Ramazan Bayramı tatilinde ortalama hava sıcaklığına ilişkin değerlendirme yapıldı.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ramazan Bayramı boyunca Muğla genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken, sıcaklığın ortalama 2528 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

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