TAB Genel Başkanı Ziya Şahin’den İsrail’e kınama Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, İsral’in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınadı.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınayan bir mesaj yayınladı.

Şahin mesajında şunları söyledi; “Mübarek Ramazan ayında tüm Müslümanların kutsal mekânı olan Mescidi Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail, orantısız güç kullanarak saldırmıştır ve saldırmaya da devam etmektedir. İsrail'in hedef ayrımı gözetmeden savunmasız Filistinlilere karşı orantısız güç kullanması, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açmaktadır. İsrail’in, bütün dünyanın gözü önünde sürdürdüğü saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Ancak İsrail’in yaptığı hukuk tanımaz saldırılar karşısında Dünya yine sessiz. İkiyüzlü batı medyası da İsrail şiddetini gizlemekle meşgul. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası aktörleri ve tüm dünya ülkelerini İsrail’in uyguladığı devlet terörüne karşı tavır almaya davet ediyoruz. Filistinli kardeşlerimizin kendi topraklarında hapsetmeye çalışan ve özgürce yaşamasını engelleyen İsrail’in, uluslararası hukuk önünde ve tüm insanlığın vicdanında hesap vermesini bekliyoruz. Bizler Türk halkı olarak, her zaman mazlumun yanında yer aldık ve almaya da devam ediyoruz. Dünya sessiz kalsa da Türkiye, Filistin halkının haklı davasının yanındadır”

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