Bodrum'da orman yangını

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Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Bodrum ilçesine bağlı Kızılağaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Bölgede devriye görevinde bulunan zabıta ekipleri, ormanlık alandan duman yükseldiğini fark edip, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-05-12 23:17:38



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