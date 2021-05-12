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Bodrum'da orman yangını

DHA

Bodrum'da orman yangını


Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Bodrum ilçesine bağlı Kızılağaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Bölgede devriye görevinde bulunan zabıta ekipleri, ormanlık alandan duman yükseldiğini fark edip, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2021-05-12 23:17:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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