Bodrum Ramazan Bayramı sonrası turist akınına uğrayacak Bodrumlu turizmciler pandemi hazırlıklarını tamamladı, umutla yeni sezonu bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum Ramazan Bayramı sonrası turist akınına uğrayacak Bodrumlu turizmciler pandemi hazırlıklarını tamamladı, umutla yeni sezonu bekliyor

İHA

Bodrum Ramazan Bayramı sonrası turist akınına uğrayacak Bodrumlu turizmciler pandemi hazırlıklarını tamamladı, umutla yeni sezonu bekliyor

Türkiye’nin gözde turizm merkezi Bodrum’da hazırlıklarını tamamlayan oteller, Ramazan Bayramı sonrası yerli ve yabancı turistleri ağırlamayı bekliyor. İşletme sahipleri vaka sayısının düşmesiyle birlikte Türkiye’ye turist akını yaşanacağını ifade etti.
Ramazan Bayramı sonrası tam kapanmanın bitmesi ile birlikte Bodrum’a yerli ve yabancı turist akını olması bekleniyor. Şimdiden rezervasyonları dolan oteller, pandemi kuralları çerçevesinde otellerini açacak. Vaka sayılarının hızlıca düşmesi ise turizmciyi heyecanlandırdı. Aşılamalarını da tamamlayan turizm çalışanları, yerli ve yabancı turistlere güvenilir bir tatil sunmaya hazırlanıyor.

"Tüm personelimiz aşılandı"
Bodrum Mio Bianco Resort Otel Genel Müdürü Nihat Terzi, 1 Haziran’da otellerini açmayı planladıklarını ifade ederek, “En büyük silahımız aşı, bütün personelimiz aşılanmış durumda. Bu bizim için çok büyük bir güç. Bu süreçte misafirlerimiz gönül rahatlığı ile tatillerini yapabilirler. Geçen seneye göre bakarsak salgına rağmen temmuz ve ağustos aylarında yerli ve yabancı turist sayısında inanılmaz bir artış görüyoruz. Bu sezon ise biraz geç başlayacak ama geç bitecek diye düşünüyoruz. Ekim sonuna kadar sezon uzayacak gibi görülüyor. Bu hastalığı fırsat olarak kullanarak fiyatlarını iki katına çıkaran hem oteller hem de ev sahipleri çok fazla. Biz fiyatlarımızı bu durumu fırsat olarak değerlendik” dedi.

"Türkiye halen cazibe merkezi"
Sianji Well Being Resort Oteli Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır ise, Rusya’nın ve Avrupa’nın kapılarını açmasıyla turist akınına uğranacağını belirterek, “Avrupalılar temmuz ve ağustosta yapılmış olan rezervasyonlarını saklıyorlar. Ruslar ise iptal edilen rezervasyonlara rağmen tatil tarihlerini ileri bir tarihe öteledi. Rusya’dan nisan ve mayısta gelecek misafirlerimiz rezervasyon iptali yerine ileri bir tarihe aldılar tatillerini. Türkiye’nin halen bir cazibe merkezi olduğunu gösteriyor bu. Bu yasaklar ve ülkeler arası izolasyonların kalkması halinde Türkiye yine turizm gözdesi olacak. Bizim rakibimiz olan İspanya, İtalya, Fransa ve kısmen Yunanistan bunların parası kendi içerisinde kalsın diye Avrupa Birliği'nin başını çeken Almanya seyahat yasağını biraz siyasi ve politik olarak Türkiye’ye geç açacak. Burada devlet büyüklerimize iş düşüyor. Ne kadar siyasi ilişkileri sıkı tutabilirsek Avrupa’nın ve Almanya’nın başta olmak üzere açılacağını düşünüyorum. Rusya ise umarım 1 Haziran tarihini ötelemez. Bizim kaybımız nisan ve mayıs ayı oluyor, o da turizmin yüzde 20 oranına denk geliyor. Sezonu iyi geçirmemiz halinde ekim ve kasım ayına kadar sarkabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

"Kaliteli hizmet her zaman kazanır"
Rixos Premium Bodrum Genel Müdürü Murat Gökmen, kaliteli hizmetin her zaman kazandığını ifade ederek, “Bayramdan sonra şu an başlayan hareketliliğin artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Rusya ile ilgili normalleşme adımları sayesinde de en geç haziran ayında turizm sektörünün olumlu yöne döneceğini düşünüyoruz. Geçen yıl da haziran ayında ciddi bir ivme kazanmıştık. Bu sene geçen seneden daha iyi olacağını ümit ediyoruz. Misafirlerimiz biz olan inançlarını bu senede gösterdiler, kaliteli ve iyi hizmet veren oteller kriz de olsa ayaklarının üzerinde durup gelişmeye devam ediyor” dedi.

“Avrupa ve Rusya dönerse turizm toparlanır”
Oba Otel sahibi Erol Azat, turizmin haziran ayında başlayacağını ve kasım ayına kadar uzayabileceğini söyleyerek, “Ramazan Bayramı sonrası turizmin hızlı bir şekilde düzeleceğini düşünüyorum. Özellikle haziran ayında Avrupa ve Rusya’dan gelecek olan turistler ve yerli turistleri de hesaba katarsak geçen seneye göre daha iyi bir sezon geçireceğiz” dedi.
Doora Bodrum Hotel işletmecisi Geylan Dursunoğlu ise, turizmcinin ümidinin hiçbir zaman bitmeyeceğini belirterek, “Turizmcinin, acentecinin ümidi hiçbir zaman bitmez. Ayaklarımızın yere basması lazım. 2021 sezonu kıştan bu yana özlemle, ümitle beklediğimiz bir sezondu. Maalesef bayram öncesi pandemi tedbirleri bizi bu konuma getirdi. Eminim ki bayram öncesi şu anda alınan bu tedbirler sayesinde haziran ayına kadar vaka sayısının düşmesiyle bir canlanma başlayacaktır. Her ne kadar kapanmalar olsa da ikinci konut sahipleri Bodrum’a geldi. Vaka sayıları hızlı bir şekilde düşmeye devam ederse haziran ayında özellikle Avrupa kanalı ve Rusya’da tekrar geri dönerse Türkiye turizmi toparlanacaktır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kilometrelerce kuyruk oluşur milyonlarca insan akın ederdi, bu bayram sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Kilometrelerce kuyruk oluşur milyonlarca insan akın ...
Mangal dumanı sandılar orman yangını ile karşılaştılar
YEREL HABERLER Mangal dumanı sandılar orman yangını ile ...
Bodrum'da orman yangını
YEREL HABERLER Bodrum'da orman yangını
Bodrum sahilleri turistlere kaldı
YEREL HABERLER Bodrum sahilleri turistlere kaldı
Bodrum, Mali Loinj ile kardeş şehir olma yolunda ilk adımı attı
YEREL HABERLER Bodrum, Mali Loinj ile kardeş şehir olma yolunda ilk ...
Bodrum’da silahlı saldırı; 2 yaralı
YEREL HABERLER Bodrum’da silahlı saldırı; 2 yaralı
Büyükşehirden Dağbelen’e Bayram müjdesi Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Bodrum Dağbelen Mahallesi’nde yaptığı çalışmalarla bölgede yaşanan su sorununu çözdü.
YEREL HABERLER Büyükşehirden Dağbelen’e Bayram müjdesi Muğla ...
TAB Genel Başkanı Ziya Şahin’den İsrail’e kınama Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, İsral’in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınadı.
YEREL HABERLER TAB Genel Başkanı Ziya Şahin’den İsrail’e ...
Muğla’da havadan ve karadan trafik denetimi
YEREL HABERLER Muğla’da havadan ve karadan trafik denetimi
Muğla’da konut satışları yüzde 277,9 artarak tavan yaptı Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı konut satış oranlarını açıkladı
YEREL HABERLER Muğla’da konut satışları yüzde 277,9 artarak tavan ...
Bayramda Muğla’da hava güneşli Ramazan Bayramı tatilinde Muğla’da hava 25-28 derece arasında seyredecek.
YEREL HABERLER Bayramda Muğla’da hava güneşli Ramazan Bayramı ...
Muğla Valisi Orhan Tavlı’dan Ramazan Bayramı mesajı Muğla Valisi Orhan Tavlı Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında Covid-19 salgınına dikkat çekerek, evde kalarak bu sürece destek vermelerini istedi.
YEREL HABERLER Muğla Valisi Orhan Tavlı’dan Ramazan Bayramı ...
Pandemi döneminde Muğla’dan 410 milyon dolarlık balık ihracatı Türkiye’de balık ihracatında ilk sırada yer alan Muğla’da pandemi döneminde üretim artarak 2020 yılında dünyanın 67 ülkesine 410 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti
YEREL HABERLER Pandemi döneminde Muğla’dan 410 milyon dolarlık balık ...
Menteşe Belediyesi’nden “Ata’ya Saygı” Online satranç turnuvası
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesi’nden “Ata’ya Saygı” Online satranç ...
Ünlü gazetenin tatil listesinde Türkiye’den de bir otel yerini aldı
YEREL HABERLER Ünlü gazetenin tatil listesinde Türkiye’den de bir ...
Devasa kelebek şaşkına çevirdi
YEREL HABERLER Devasa kelebek şaşkına çevirdi
Başkan Oktay’ın Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Oktay’ın Ramazan Bayramı mesajı
Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit müzede yerini aldı
YEREL HABERLER Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit müzede yerini aldı
Su kuyusuna düşen koyunu itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Su kuyusuna düşen koyunu itfaiye kurtardı
Datça’da makilik alanda yangın
YEREL HABERLER Datça’da makilik alanda yangın
Datça'da makilik alanda yangın
YEREL HABERLER Datça'da makilik alanda yangın
Ormanlık alanda asılı bulunan ikili toprağa verildi; vasiyet yerine getirilmedi
YEREL HABERLER Ormanlık alanda asılı bulunan ikili toprağa verildi; ...
Heyecanlandıran kazıdan çıkanlar sergilenmeye başlandı
YEREL HABERLER Heyecanlandıran kazıdan çıkanlar sergilenmeye ...
3 gün önce kaybolan biri kadın iki kişi boyunlarında ip ile ölü vaziyette bulundu
YEREL HABERLER 3 gün önce kaybolan biri kadın iki kişi boyunlarında ...