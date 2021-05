Bodrum Ramazan Bayramı sonrası turist akınına uğrayacak Bodrumlu turizmciler pandemi hazırlıklarını tamamladı, umutla yeni sezonu bekliyor

Türkiye’nin gözde turizm merkezi Bodrum’da hazırlıklarını tamamlayan oteller, Ramazan Bayramı sonrası yerli ve yabancı turistleri ağırlamayı bekliyor. İşletme sahipleri vaka sayısının düşmesiyle birlikte Türkiye’ye turist akını yaşanacağını ifade etti.

Ramazan Bayramı sonrası tam kapanmanın bitmesi ile birlikte Bodrum’a yerli ve yabancı turist akını olması bekleniyor. Şimdiden rezervasyonları dolan oteller, pandemi kuralları çerçevesinde otellerini açacak. Vaka sayılarının hızlıca düşmesi ise turizmciyi heyecanlandırdı. Aşılamalarını da tamamlayan turizm çalışanları, yerli ve yabancı turistlere güvenilir bir tatil sunmaya hazırlanıyor.



"Tüm personelimiz aşılandı"

Bodrum Mio Bianco Resort Otel Genel Müdürü Nihat Terzi, 1 Haziran’da otellerini açmayı planladıklarını ifade ederek, “En büyük silahımız aşı, bütün personelimiz aşılanmış durumda. Bu bizim için çok büyük bir güç. Bu süreçte misafirlerimiz gönül rahatlığı ile tatillerini yapabilirler. Geçen seneye göre bakarsak salgına rağmen temmuz ve ağustos aylarında yerli ve yabancı turist sayısında inanılmaz bir artış görüyoruz. Bu sezon ise biraz geç başlayacak ama geç bitecek diye düşünüyoruz. Ekim sonuna kadar sezon uzayacak gibi görülüyor. Bu hastalığı fırsat olarak kullanarak fiyatlarını iki katına çıkaran hem oteller hem de ev sahipleri çok fazla. Biz fiyatlarımızı bu durumu fırsat olarak değerlendik” dedi.



"Türkiye halen cazibe merkezi"

Sianji Well Being Resort Oteli Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır ise, Rusya’nın ve Avrupa’nın kapılarını açmasıyla turist akınına uğranacağını belirterek, “Avrupalılar temmuz ve ağustosta yapılmış olan rezervasyonlarını saklıyorlar. Ruslar ise iptal edilen rezervasyonlara rağmen tatil tarihlerini ileri bir tarihe öteledi. Rusya’dan nisan ve mayısta gelecek misafirlerimiz rezervasyon iptali yerine ileri bir tarihe aldılar tatillerini. Türkiye’nin halen bir cazibe merkezi olduğunu gösteriyor bu. Bu yasaklar ve ülkeler arası izolasyonların kalkması halinde Türkiye yine turizm gözdesi olacak. Bizim rakibimiz olan İspanya, İtalya, Fransa ve kısmen Yunanistan bunların parası kendi içerisinde kalsın diye Avrupa Birliği'nin başını çeken Almanya seyahat yasağını biraz siyasi ve politik olarak Türkiye’ye geç açacak. Burada devlet büyüklerimize iş düşüyor. Ne kadar siyasi ilişkileri sıkı tutabilirsek Avrupa’nın ve Almanya’nın başta olmak üzere açılacağını düşünüyorum. Rusya ise umarım 1 Haziran tarihini ötelemez. Bizim kaybımız nisan ve mayıs ayı oluyor, o da turizmin yüzde 20 oranına denk geliyor. Sezonu iyi geçirmemiz halinde ekim ve kasım ayına kadar sarkabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.



"Kaliteli hizmet her zaman kazanır"

Rixos Premium Bodrum Genel Müdürü Murat Gökmen, kaliteli hizmetin her zaman kazandığını ifade ederek, “Bayramdan sonra şu an başlayan hareketliliğin artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Rusya ile ilgili normalleşme adımları sayesinde de en geç haziran ayında turizm sektörünün olumlu yöne döneceğini düşünüyoruz. Geçen yıl da haziran ayında ciddi bir ivme kazanmıştık. Bu sene geçen seneden daha iyi olacağını ümit ediyoruz. Misafirlerimiz biz olan inançlarını bu senede gösterdiler, kaliteli ve iyi hizmet veren oteller kriz de olsa ayaklarının üzerinde durup gelişmeye devam ediyor” dedi.



“Avrupa ve Rusya dönerse turizm toparlanır”

Oba Otel sahibi Erol Azat, turizmin haziran ayında başlayacağını ve kasım ayına kadar uzayabileceğini söyleyerek, “Ramazan Bayramı sonrası turizmin hızlı bir şekilde düzeleceğini düşünüyorum. Özellikle haziran ayında Avrupa ve Rusya’dan gelecek olan turistler ve yerli turistleri de hesaba katarsak geçen seneye göre daha iyi bir sezon geçireceğiz” dedi.

Doora Bodrum Hotel işletmecisi Geylan Dursunoğlu ise, turizmcinin ümidinin hiçbir zaman bitmeyeceğini belirterek, “Turizmcinin, acentecinin ümidi hiçbir zaman bitmez. Ayaklarımızın yere basması lazım. 2021 sezonu kıştan bu yana özlemle, ümitle beklediğimiz bir sezondu. Maalesef bayram öncesi pandemi tedbirleri bizi bu konuma getirdi. Eminim ki bayram öncesi şu anda alınan bu tedbirler sayesinde haziran ayına kadar vaka sayısının düşmesiyle bir canlanma başlayacaktır. Her ne kadar kapanmalar olsa da ikinci konut sahipleri Bodrum’a geldi. Vaka sayıları hızlı bir şekilde düşmeye devam ederse haziran ayında özellikle Avrupa kanalı ve Rusya’da tekrar geri dönerse Türkiye turizmi toparlanacaktır” şeklinde konuştu.

