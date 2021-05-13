Bodrum'da orman yangını

Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 1 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Yangın, saat 17.30 sıralarında Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün arazözleri ve yangın söndürme işçileri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonrası kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangında 1 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2021-05-13 20:16:56
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.