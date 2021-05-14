Marmaris'te, bayramda 'tam kapanma' sessizliği



Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, tam kapanmaya denk gelen Ramazan Bayramı'nda cadde ve sokaklar, 2'nci günde de boş kaldı. Ekiplerce yapılan denetimlerde, 2 günde 237 araç ve 817 kişiye yönelik kontrol yapıldı. Kural ihlali yapan 33 kişi hakkında tutanak tutulurken, evrakında eksik bulunan 7 araç da otoparka çekildi.

Türkiye'nin önemli turizm kentlerinden Marmaris'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle bayramın 2'nci gününde de sessizlik hakim oldu. İlçenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri, uygulama gerçekleştirdi. Dün ve bugün toplam 237 araç denetlenirken, 817 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Tam kapanma kurallarına uymadıkları belirlenen 33 kişi hakkında tutanak tutulup, cezai işlem yapılmak üzere İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'na gönderildi. Evrakında eksik olan 7 araç, otoparka çekildi. Ekiplerin dronla yaptığı çekimlerde, normalde kalabalık olan ana cadde ve sokakların da boş kaldığı görüldü.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2021-05-14 15:54:31



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