Metruk binada yangın Muğla’nın Menteşe ilçesinde kullanılmayan metruk bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

İki takım daha Süper Lig'e veda etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Menteşe ilçesinde kullanılmayan metruk bir işyerinde çıkan yanın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Menteşe ilçesi Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde kullanılmayan metruk işyerinde çıkan yangına Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sonrası taş duvarlı metruk binadaki yangın söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.