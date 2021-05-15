3. Lig Play-Off: Fethiyespor 1- İskenderun FK 1

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Misli.com 3. Lig 2. Grup Playoff Yarı Final ilk maçında Fethiyespor, sahasında İskenderun Futbol Kulübü ile 11 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar;

14. dakikada ceza sahasında topla buluşan Anıl Arıcıoğlu’nun çaprazdan yaptığı sert vuruşta, top yandan auta çıktı.

19. dakikada Cemal’in pasında topla buluşan Yakup’un ceza yayı üzerinden vuruşunda kaleci Ramazan topa sahip oldu.

22. Cemal’in kullandığı köşe atışında rakip ceza sahası karıştı. Arka direkte boşta kalan topa Yakup’un vuruşunda sonuç gelmedi.

27. dakikada hızlı gelişen Fethiyespor atağında Serhat’ın pasında topla buluşan Cemal, ceza sahası içerisinde çaprazdan vurdu. Kaleci Ramazan topu kornere çeldi.

31. dakikada ceza sahasına atılan uzun pasa hareketlenen Ali Han kaleciyi geçerek vuruşunu yaptı. Kaleye giden topu Dede son anda çeldi.

37. dakikada gelişen İskenderun Futbol Kulübü atağında Abdurrahman’ın ceza sahası dışından sert şutunda top üstten auta çıktı.

45+1. dakikada Ali Han’ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Anıl Arıcıoğlu’nun vuruşunda kaleci Ramazan gole izin vermedi.

53. dakikada Serhat’ın ceza sahasına ortasında Yakup’un kafa vuruşunda kaleci Ramazan topa sahip oldu.

60. dakikada Recep pasını ceza sahası içerisindeki Abdurrahman’a aktardı. Savunmadan kurtulan Abdurrahman’ın vuruşunda top ağlara gitti. 01

63. dakikada hızlı gelişen İskenderun Futbol Kulübü atağında kaleci Serkan’ı geçen Uğur’un vuruşunda top üstten auta gitti.

64. dakikada Anıl Arıcıoğlu’nun ceza sahasına ortasında Yakup’un vuruşunda kaleci Ramazan mutlak bir golü önledi ve topu kornere çeldi.

71. dakikada kazanılan en direkt serbest vuruşu Fethiyesporlu futbolcular paslaşarak kullandı. Son olarak Mert’in vuruşunda kaleci Ramazan topu çelmeyi başardı.

76. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Anıl Arıcıoğlu’nun çaprazdan sert ve düzgün vuruşunda top ağlara gitti. 11

88. dakikada kazanılan serbest vuruşu Yakup doğrudan kaleye kullandı. Top direğin yanından auta çıktı.



Stat: Fethiye Şehir

Hakemler: Yasin Kol xx, Cem Özbay xx, Mehmet Akıncık xx

Fethiyespor: Serkan xx, Serhat xx, Sabri xx, Mert xx, Hayrullah x, (Dk. 51 Sacit xx), Fatih, Berkay xx, Cemal xx, Anıl Arıcıoğlu xx, Ali Han xx (dk. 88 Hakan x), Yakup xx

İskenderun FK: Ramazan xx, Kadir xx, Dede xx, Mutlu xx, Oğuzhan xx (dk. 76 Emre xx), Nureddin xx (dk. 89 Muhammed x), Abdurrahman xx, Fadıl xx, Burak xx, Recep xx, Mustafa xx (dk. 61 Uğur xx)

Goller: dk. 76 Anıl Arıcıoğlu (Fethiyespor), dk. 60 Abdurrahman

Sarı kartlar: dk. 21 Ali Han, dk. 89 Cemal (Fethiyespor), dk. 38 Recep, dk.49 Fadıl (İskenderun Futbol Kulübü)

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