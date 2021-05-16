Muğla'da kısıtlamaya uyan Beşiktaş taraftarı kutlama yapmadı

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - TFF Süper Lig'in 42´nci ve son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek 84 puanla mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ın şampiyonluğunda Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyularak kutlama yapılmadı.
Beşiktaş´ın İzmir deplasmanında Göztepe´yi 2-1 mağlup ederek şampiyon olmasına rağmen Muğla´nın merkez ilçesi Menteşe´de taraftarlar, tam kapanma nedeniyle sokağa çıkmadı. Cadde ve sokaklardaki sessizlik hakim olurken, Atatürk anıtının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere Düğerek ile Kötekli mahallelerinde Muğla İl ve Menteşe Emniyet Müdürlükleri ekipleri, güvenlik önlemi aldı.DHA-Spor Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2021-05-16 00:06:05
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