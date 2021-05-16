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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris’te şampiyonluk kutlamaları evde yapıldı

İHA

Marmaris’te şampiyonluk kutlamaları evde yapıldı

Beşiktaş'ın 20202021 Futbol sezonununda şampiyon olması sebebi ile Marmarisli Beşiktaşlılar coşkularını evde yaşarken, sokakta kutlamalara izin verilmedi.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçenin 17 farklı noktasında 230 polis memuru ve bekçiler ile denetim gerçekleştirdi. Korona virüs ile mücadele döneminde alınan tedbirler kapsamında sokaklarda adeta kuş uçurtulmadı yayaların bile belgelerinin kontrol edildiği şampiyonluk gecesi olaysız sona erdi.
Beşiktaş taraftarları takımlarının şampiyonluğunu balkonlarda kutladı. Ara sokaklarda ceza yemeyi göze alarak toplanan motorlu taraftarlar polislerin denetimine takılarak haklarında tutanak tutuldu.
Denetimler kapsamında ilçenin kilit noktalarında kontrol sağlayan devriye ekipleri, yaya ekipler ve motorize ekipler maç başlangıç saatinden itibaren gece yarısına kadar denetimlere devam etti.
17 farklı noktada yapılan uygulamalarda tüm araçlar ve yayalar sorgulandı. Kask takmayan, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve alkollü olduğu tespit edilen 19 vatandaşa cezai işlem uygulandı.

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