Milas Danışment Mahallesi’nde 8 Km dere temizliği

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında yaşanabilecek kötü kokuların önüne geçmek için başlattığı çalışmalar kapsamında Milas Danışment Mahallesi’nde 8 bin metre dere temizliği yaptı.

MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Muğla’nın Milas ilçesinde yaz aylarında yaşanabilecek kötü kokuları önlemek için dere temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bugüne kadar Çökertme ve Narhisar Mahallelerinde 2 bin metrelik temizlik çalışmasını tamamladı. Danışment Mahallesi’ndeki 8 bin metrelik dere temizliği çalışmalarını da tamamlayan ekipler, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmalardan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Danışment Mahalle Muhtarı İlhan Şimşek “Mahallemizde yapılan çalışmalardan dolayı MUSKİ ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar verdiği sözleri tutan ve mahallemizde birçok çalışma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e vatandaşlarımız adına teşekkürlerimi sunarım” dedi.

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