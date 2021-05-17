Marmaris'te sokaklar ve sahiller hareketlendi



Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde cadde ve sokaklar, tam kapanma döneminin ardından hareketlenmeye başladı.

Tam kapanma sonrası Marmarisliler, koronavirüs tedbirlerine uyarak sokaklarda dolaşıp mağazalarda alışveriş yaptı. Marmaris Hıfzıssıhha Kurulu denetim ekipleri ise, dükkanlarda denetimlerini sürdürdü. Ana caddelerde bulunan polis ekipleri de vatandaşları uyardı.

Atatürk Caddesi'nden Turban Mevkii'ne kadar uzanan 6 kilometrelik halk plajı, parklar , vatandaşların uğradığı yerlerden oldu. Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının ise 17 derece olarak ölçüldüğü ilçede vatandaşlar, çocuklarıyla yüzerek denizin keyfini çıkardı.

Ahmet Sezgin (46), "Tedbirlere uyarak dolaşıyorum. Eşsiz deniz manzarasını seyredip evime geri döneceğim" dedi. Hatice Eser (42) de "İhtiyaçlarımı alıp biraz dolaştıktan sonra evime geri döneceğim. Tedbirlere uyarsak kısa sürede normalleşme olur ve özgürce yaşarız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2021-05-17 17:52:20



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