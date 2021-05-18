Ölüme terk edilen 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 11 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla ili Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye hareket edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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