Başkan Oktay'dan '19 Mayıs' mesajı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Oktay, “102. yılı hep birlikte yaşamanın sonsuz mutluluğu, coşkusu ve heyecanı içerisindeyiz” dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı özgürlük hareketi, tüm yurda yayılmış, milletimizin azim ve kararlılıkla birleşerek giriştiği milli mücadele sonucunda zaferle taçlandırılmıştır. Bağımsızlığını kazanan bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak olanlar ise şüphesiz gençlerden başkası değildir. “Bütün ümidim gençliktedir” diyen Atatürk, milli mücadele günlerinin başlangıcı olan ve bu nedenle sorumluluğu çok büyük 19 Mayıs’ı gençlere armağan etmiştir. Çünkü yarını, geleceği inşa edecek olan gençlerdir ve unutulmamalıdır ki aydınlık bir gelecek için de gençlerimizin bugünkü yollarına çağdaş bir eğitimle, bilimle, sanatla, sporla ışık tutulması hepimiz için önemli bir vazifedir. Bu duygu ve düşüncelerle; Atatürk devrimlerinin yılmaz bekçileri olan gençlerimizin ve tüm Marmaris halkının 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, 102 yıldır izinden şaşmadığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm mücadele arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.