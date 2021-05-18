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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

35 yaşındaki zabıt katibi koronavirüse yenik düştü

İHA

35 yaşındaki zabıt katibi koronavirüse yenik düştü

Muğla Adliyesi 1.Ağır Ceza Mahkemesi Zabıt Katibi 35 yaşındaki Mine Karagöl koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Muğla Adliyesi çalışanlarından yaklaşık 40 gün önce korona virüse yakalanan Zabıt Katibi Mine Karagöl, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 15 gün önce de durumu ağırlaşan Karagöl'ün tedavisine yoğun bakımda devam edildi. 35 yaşındaki Mine Karagöl bu sabah hayatını kaybetti. Karagöl'ün vefatı Muğla Adliyesi'nde büyük üzüntüye neden oldu.

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