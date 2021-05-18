Büyükşehir Belediyesi Covid19 salgını nedeniyle evde kalmak zorunda olan vatandaşlar için Türk Bayrağı ve Nutuk dağıtımının yanı sıra gezici mobil araçlarla konser veriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı 13 İlçede kutluyor. Covid19 salgını nedeniyle hazırlanan gezici mobil araçlardan çalınan marş ve şarkılarla tüm Muğla’da bayram coşkusu yaşatılacak.

Kurtuluş savaşının başlangıcı olan 19 Mayıs 1919’un coşkusunu 13 İlçede yaşatmak için çalışan büyükşehir ekipleri, konser dışında vatandaşlara Türk Bayrağı Atatürk’ün kendi kaleminde Kurtuluş Savaşı dönemini el aldığı eseri ‘Nutuk’ dağıtacak.

Sosyal mesafe ve hijyen kuralları doğrultusunda yapılacak olan kutlamalara vatandaşlar balkonlarından ve bahçelerinden eşlik edebilecek.

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