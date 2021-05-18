Muğla’da doğurganlık azalıyor Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2020 yılı doğum istatistiklerine göre Muğla doğurganlık hızında Türkiye genelinde 57’nci sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Doğum İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla’da canlı doğan bebek sayısı azaldı.

Muğla’da canlı doğan bebek sayısı 2019 yılında 10 bin 232 iken bu sayı yüzde 2,7 azalarak 2020 yılında 9 bin 952 olarak gerçekleşti. 2020 yılında Muğla’da canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3’ü (5 bin 105 bebek) erkek bebek, yüzde 48,7’si (4 bin 847 bebek) kız bebek.

Muğla’da toplam doğurganlık hızı 1,49

Bir kadının doğurgan olduğu dönem (1549 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı Muğla’da 2020 yılında 1,49 çocuk. Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2020 yılında 3,71 çocuk ile Şanlıurfa olurken, 2020 yılında Muğla 1,49 çocuk olan toplam doğurganlık hızı ile tüm iller arasında 57’inci sırada yer aldı.

Muğla’da kaba doğum hızı binde 10

Belli bir yıl içinde her bin nüfus başına düşen doğum sayını ifade eden kaba doğum hızı Muğla’da 2020 yılında binde 10 olarak gerçekleşti. 2020 yılında Muğla binde 10 olan kaba doğum hızı ile tüm iller arasında 64’üncü sırada yer aldı.

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