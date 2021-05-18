Marmaris Belediyesi esnafın yanında

Marmaris Belediyesi 17 günlük tam kapanma döneminde iş yerini kapatmak zorunda kalan küçük esnafa destek olmak için 750 lira nakdi yardım yapma kararı almıştı. Marmaris Belediye meclisinin Mayıs ayı oturumunda yardımın işletme başına 1000 liraya yükseltilmesine karar verildi.

Marmaris Belediyesi, özellikle pandemi döneminde sıkıntı yaşayan esnafa, üreticilere ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak için birçok proje hayata geçirdi. Son olarak tam kapanma döneminde iş yerini kapatmak zorunda kalan küçük esnafa 750 lira nakdi destekte bulunma kararı alan belediye, yine bu dönemde semt pazarlarına çıkamayacak olan üreticilerin elinde kalan sebze ve meyveleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtmak üzere satın almıştı.

998 esnafın başvuruda bulunduğu işletmelere yapılacak yardımla ilgili karar Marmaris Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı oturumunda da gündeme geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, pandemi süreci boyunca zor durumda kalan birçok kesime ‘alan elin veren eli görmemesi’ düsturuyla yardımda bulunduklarını belirterek, “Bu düşünceyle son kapanmada iş yerini kapatmak sorunda olan esnafımıza 750 lira destek, pazarlar kapatıldığı için de üreticimizden ürünlerini satın alma yoluna gittik. Belediyemizin imkanları dahilinde desteğimiz devam edecek” dedi.

AK Partili Meclis Üyesi Ayşegül Mungan, güzel bir düşünce olduğu belirterek Belediye Başkanı Oktay’a teşekkür etti. Yapılan görüşmelerin ardından 750 liranın 1000 liraya çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi. Başvuruda bulunanların kurulan komisyon tarafından incelendikten sonra ödemelerin yapılacağı belirtildi.

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