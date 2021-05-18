Su kuyusuna düşen yavru yaban domuzlarını ekipler kurtardı

Muğla'nın Datça ilçesinde su kuyusuna düşen 3 yavru yaban domuzu ekipleri harekete geçirdi. Kuyuya inen ekipler yavru domuzlardan ikisini sağ olarak kurtarmayı başardı.



Cumalı Mahallesi Murdala mevkiinde Şükrü Özcan'a ait olan bahçedeki 8 metre derinliğindeki kuru sulama kuyusuna 3 tane yaban yavru domuzu düştü. Domuzların kuyuya düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Datça AME/SAR Acil Müdahale Ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen kurtarma ekibi emniyet tedbirleri alarak sulama kuyusuna indi. Yapılan kurtarma çalışmasında domuzların sağ olarak kurtarılması için yoğun çaba sarf eden ekipler, ikisini sağ olarak çıkartmayı başarırken, bir yavru yaban domuzu ise telef oldu. Sağ olarak çıkartılan yavru yaban domuzları karınlarını doyurularak doğal ortamına bırakıldı.

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