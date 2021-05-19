Alev alev yanan bina kullanılamaz hale geldi

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde dernek binası alevlere teslim oldu. Alevler dernek binasını küle çevirdi.

Bodrum’un en ünlü mahallelerinden biri olan Çarşı Mahallesi Bodrum Sevenler Derneği binası henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Bir anda alev topuna dönen binayı gören Limanın güvenlik görevlileri durumu itfaiyeye haber verdi. İhbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 1 saate söndürülen dernek binası tamamen küle döndü.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkışı nedenini bulmak için incelemelerde bulundu.

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