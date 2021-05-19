Orman yangınlarına karşı bidonlu önlem

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Ula ilçesinin Karabörtlen Mahallesi´nin muhtarı Gürkan Bozoğlu, çam ormanlarıyla kaplı 3 kilometrelik karayolunun kenarına olası yangınlara karşı su dolu 156 bidon koyarak önlem aldı.

Ula ilçesine bağlı Karabörtlen Mahallesi´nin muhtarı Gürkan Bozoğlu, orman yangınlarında alevlere anında müdahalenin önemini göz önünde bulundurarak, `Elinle yaktığın ateşi gözyaşınla söndüremezsin´ sloganıyla çalışma başlattı. Muhtar Bozoğlu, çevredeki işletmelerden 20'şer kiloluk boş bidonları toplayarak içlerini temizleyip, suyla doldurdu. 156 bidon, Ula'nın oksijen deposu bilinen ve sık çam ağaçlarıyla kaplı Çiçekli-Karabörtlen arasındaki 3 kilometrelik karayolunun kenarına 50 metre aralıklarla bırakıldı. Sırayla her gün güzergahtaki bidonları kontrol eden Bozoğlu, boşalanları yenileriyle değiştiriyor ya da su takviyesi yapıyor.

Muhtar Bozoğlu, 26 bölgeye 6'şar bidon koyduklarını belirterek, "Allah bunları kimseye kullanmayı nasip etmesin. Amacımız bu güzel doğayı korumak. Yangın arazözleri buraya gelinceye kadar vatandaşlarımız ilk müdahaleyi buradaki bidonları kullanarak yaparlarsa doğayı korumuş oluruz. Bidonlarımıza herkesin sahip çıkmasını istiyorum. Vatandaşlarımızın araçlarından yollara sigara izmariti atmamalarını istiyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Ula Cavit AKGÜN

2021-05-19 10:55:42



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