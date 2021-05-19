Marmaris‘te 19 Mayıs törenle kutlandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde '19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102.yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Törende İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Nihat Ekinciler Atatürk heykeline çelenk sundu.



Marmaris’te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk anıtı önünde tören düzenlendi. Pandemi kuralları çerçevesinde yapılan törene siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı. Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nihat Ekinciler tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.



Törenin ardından Marmaris Belediyesi belediyeye ait araçlar ile ilçe sokakları ve kırsal mahallelerde konvoy düzenlenirken, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından da akşam 21.00'da resmi araçlar ile konvoy yapılacağı bildirildi.

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